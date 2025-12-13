Пискарев: Deutsche Welle находится в авангарде антироссийской пропаганды

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ отметил, что медиакомпания регулярно публикует провокационные материалы

Штаб-квартира Deutsche Welle © Michael Nguyen via Reuters Connect

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Немецкая медиакомпания Deutsche Welle (DW, признана в РФ СМИ-иноагентом) регулярно публикует провокационные материалы, она находится в авангарде антироссийской пропаганды. Об этом заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев, комментируя решение Генпрокуратуры признать DW нежелательной организацией.

"Приветствуем решение Генеральной прокуратуры России, поддержавшей наше предложение о признании нежелательной деятельности немецкой государственной федеральной медиакомпании Deutsche Welle. DW находится в авангарде враждебной антироссийской пропаганды и неоднократно становилась объектом критической оценки комиссии по итогам мониторинга ее провокационных публикаций, особенно в электоральный период", - сказал Пискарев, слова которого приводятся в Telegram-канале комиссии.

Депутат обратил внимание, что DW также известна своей медиаакадемией, которая длительное время готовила "специалистов по дезинформации". "Ее выпускники, действуя в качестве российских внештатных сотрудников, активно предпринимают попытки по разжиганию беспорядков в России", - добавил он.

Пискарев подчеркнул, что после внесения Deutsche Welle в перечень нежелательных организаций "любое сотрудничество с ней будет расцениваться как нарушение закона и преследоваться в соответствии с действующим законодательством".