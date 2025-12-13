В комитет ГД направили законопроект об ограничениях для скрывающихся преступников

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что нормы создадут дополнительные условия для реализации принципа неотвратимости наказания

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет палаты парламента законопроект об ограничениях для скрывающихся за рубежом преступников. Об этом журналистам сообщила пресс-служба Думы.

"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил в профильный комитет по безопасности и противодействию коррупции проект федерального закона "О временных ограничительных мерах в отношении лиц, находящихся за пределами Российской Федерации и уклоняющихся от исполнения наказания". В тот же комитет передан корреспондирующий законопроект об изменениях в отдельные законодательные акты РФ", - говорится в сообщении.

Володин подчеркнул, что Госдума рассмотрит законодательные инициативы "в приоритетном порядке". "Предлагаемые нормы создадут дополнительные условия для реализации принципа неотвратимости наказания и обеспечения верховенства закона", - добавил он.

Авторами законопроекта стали члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России во главе с председателем комиссии Василием Пискаревым. Согласно документу, меры будут применяться в отношении лиц, уклоняющихся от уголовного наказания и находящихся за пределами РФ. Также ограничения коснутся лиц, привлеченных к административной ответственности за невыполнение предписаний Минюста об устранении нарушений закона об иноагентах, за нарушение порядка деятельности иноагента, призывы к нарушению территориальной целостности РФ, призывы к введению санкций против РФ, дискредитацию Вооруженных сил РФ, участие в деятельности нежелательной организации.

Среди ограничений - временное приостановление права на управление автомобилем, на регистрацию сделок с недвижимостью, на оформление кредитов или займов. Также скрывающиеся преступники не смогут удаленно воспользоваться госуслугами и интернет-банкингом или заключать сделки по доверенности.

Ограничения будут вводиться по решению генерального прокурора РФ или его заместителя. Кроме того, Генпрокуратура будет вести соответствующий реестр лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры.