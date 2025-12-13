Захарова: Зеленский "приперт к стене" ситуацией на поле боя и нелегитимностью

Он начал шантажировать западных кураторов, указала официальный представитель МИД России

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский понимает, что приперт к стене ситуацией на поле боя и своей нелегитимностью. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Зеленский понимает, что его уже приперли по всем параметрам к стене - и по ситуации на земле, на поле боя, и своей собственной нелегитимностью, учитывая, что выборов не было, он как бы их сам отменил, и абсолютным недоверием к нему украинцев, которые просто вереницей потянулись за пределы Украины. И [он] начал шантажировать западных кураторов", - сказала дипломат.

Президентские полномочия Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, однако он делает все возможное, чтобы оставаться у власти. 9 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что настал подходящий момент для проведения выборов на Украине. Как отметил американский лидер, в Киеве используют конфликт, чтобы этого не делать. В тот же день Зеленский заявил, что готов к проведению президентских выборов на Украине, но, по его словам, для этого необходимы законодательные изменения и обеспечение безопасности, чтобы военнослужащие тоже могли проголосовать. Он попросил депутатов подготовить "законодательные изменения", а США и Европу - обеспечить безопасность проведения голосования.