Захарова после удара ВСУ по храму указала Западу на его доклады о свободе вероисповедания

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на репортаж телеведущего Владимира Соловьева, в котором он рассказал, что при ударе ВСУ по храму ранение получил священник

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после удара ВСУ по храму архангела Михаила в Красноармейске ДНР напомнила западным странам об их "бесконечных докладах о "свободе вероисповедания".

Дипломат в своем Telegram-канале обратила внимание на репортаж телеведущего Владимира Соловьева, показанном на канале "Соловьев Live". Соловьев рассказал, что в результате удара ВСУ по храму ранение получил священник.

"Как это соотносится с бесконечными докладами о "свободе вероисповедания", исполняемыми ежегодно западными МИДами?" - написала Захарова.

9 декабря начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе проверки выполнения боевых задач группировкой "Центр" заявил, что взятие Красноармейска в ДНР стало важнейшим этапом в освобождении всей территории Донбасса и отметил, что военнослужащие действовали грамотно и мужественно.