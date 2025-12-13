МИД РФ: на встрече комиссии по вопросам разоружения обсудили укрепление ДНЯО

В ведомстве сообщили, что следующее заседание СККР планируется провести во втором квартале 2026 года в Минске

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Участники заседания Совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения (СККР) обсудили в Москве пути сохранения и укрепления Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

По данным ведомства, очередное заседание СККР состоялось 11 декабря. Во встрече приняли участие представители Азербайджана (в качестве наблюдателя), Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Российской Федерации, Таджикистана, а также Исполнительного комитета СНГ.

"Обсуждалась проблематика нераспространения ядерного оружия в контексте предстоящей 11-й Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО; Нью-Йорк, 27 апреля - 22 мая 2026 года). Состоялся обстоятельный обмен мнениями относительно действенных путей сохранения и укрепления ДНЯО", - сообщили в дипведомстве.

В МИД РФ добавили, что следующее заседание СККР планируется провести во втором квартале 2026 года в Минске.