Лавров: нормализация в БиГ требует закрытия аппарата высокого представителя

Глава МИД РФ заявил, что страны Запада всеми силами противодействуют прекращению внешнего управления

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Безотлагательное и безусловное закрытие аппарата высокого представителя является первоочередным шагом к нормализации в Боснии и Герцеговине (БиГ). Об этом говорится в статье министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова для сербской газеты "Политика" по случаю 30-летия подписания Дейтонского мирного соглашения.

"Нет сомнений, что первоочередным шагом к нормализации в Боснии и Герцеговине является безотлагательное и безусловное закрытие аппарата высокого представителя, - подчеркнул Лавров. - Это было очевидно еще 20 лет назад - соответствующее принципиальное решение было принято международным сообществом в 2006 году".

Он отметил, что "само по себе наличие в XXI веке подобного колониального инструмента в суверенном государстве - члене ООН представляется немыслимым". "Для народов БиГ давно настало время обрести истинный суверенитет и независимость, самим определять свое будущее, судьбу своего государства. Западники всеми силами противодействуют упразднению внешнего управления", - добавил глава российской дипломатии.

Лавров подчеркнул, что институт высокого представителя стал одним из главных источников нестабильности в Боснии и Герцеговине. "Задуманный как вспомогательный механизм международного надзора за гражданскими аспектами урегулирования, он постепенно превратился в марионеточную структуру, позволяющую западным кукловодам практически неограниченно вмешиваться во внутренние дела БиГ, - пояснил он. - Вместо своей прямой дейтонской функции - содействия диалогу между боснийскими сторонами - высокие представители - все как один представляющие западное сообщество - вершат правовое насилие над суверенной страной. Намеренно провоцируют внутриполитическую турбулентность, дабы оправдывать этим необходимость сохранения протектората над БиГ. При этом ответственность за кризисное положение дел бездоказательно перекладывается на Республику Сербскую".

Глава МИД РФ обратил внимание на то, что "маски были окончательно сброшены" после келейного "назначения" на должность высокого представителя отставного немецкого политика Кристиана Шмидта - даже без попыток соблюсти хотя бы видимость законности, наперекор всем процедурам. "Вполне в духе пресловутого «порядка, основанного на правилах». Юридически ничтожные «постановления» самозваного «высокого представителя», не имеющего мандата Совета Безопасности ООН, противоречат демократическим началам, наносят неустранимый ущерб внутрибоснийскому диалогу", - отметил Лавров.