Лавров: действия Запада по БиГ оказывают негативное влияние на Балканы
МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Авантюры западных стран в отношении Боснии и Герцеговины (БиГ) оказывают самое негативное влияние на ситуацию в Балканском регионе. Об этом говорится в статье министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова для сербской газеты "Политика" по случаю 30-летия подписания Дейтонского мирного соглашения.
Он указал, что странами Запада под предлогом якобы обеспечения функциональности государственного аппарата Боснии и Герцеговины навязывается "так называемая гражданская концепция, призванная размыть идентичность государствообразующих народов".
"Реальная же цель - создать такие условия, при которых политэлиты лишь одного из трех народов БиГ могли бы беспрепятственно реализовывать диктуемую извне повестку дня в ущерб интересам других боснийских сторон, - подчеркнул Лавров. - Подобные авантюры имеют самую негативную проекцию на ситуацию в регионе".
Глава МИД РФ напомнил, что в свое время "именно одностороннее объявление властями Республики Боснии и Герцеговины независимости от Югославии - в обход мнения боснийских сербов - положило начало гражданской войне".
Корысть вместо озвученных обещаний
Лавров также обратил внимание, что несмотря на взятие ведущими странами Запада на себя роли партнеров по обеспечению выполнения Дейтонского соглашения и продвижению постконфликтного урегулирования, они, "ведомые корыстными интересами, практически сразу взяли курс на слом дейтонской конструкции".
"Яростное сопротивление в западных столицах вызвало стремление Республики Сербской последовательно защищать свои законные права и особый автономный статус своего энтитета, а также противостоять планам по втягиванию Боснии и Герцеговины в НАТО вопреки воле ее народов", - отметил он.
В связи с этим глава российского внешнеполитического ведомства констатировал, что, в отличие от задействовавшей и продолжающей придерживаться исключительно предусмотренных Мирным соглашением инструментов Республики Сербской, Запад "развернул против сербов эшелонированную кампанию", сделав ставку на "переформатирование страны посредством ее унитаризации через лишение сербов и хорватов дейтонских прав".
О Дейтонском мирном соглашении
Общее рамочное соглашение о мире в Боснии и Герцеговине (Мирное соглашение) получило неофициальное название Дейтонского по месту проведения переговоров о его заключении (город Дейтон, США), которые проходили в ноябре 1995 года. Документ был подписан 14 декабря 1995 года в Париже конфликтующими сторонами и руководителями Хорватии и Союзной Республики Югославии в присутствии высших лиц России, США, Великобритании, Франции, ФРГ и представителя ЕС, которые также скрепили его своими подписями и приобрели тем самым статус гарантов Дейтона.
15 декабря 1995 года соглашение было одобрено резолюцией СБ ООН 1031.
Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном соглашении о мире (Дейтонское соглашение), БиГ состоит из двух образований (энтитеты): мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (около 51% территории) и Республики Сербской (около 49%), а также округа Брчко. В системе госуправления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (принявшие ислам славяне), сербы (православные) и хорваты (католики).
Страна, по сути, управляется через высокого представителя международного сообщества (пост создан в соответствии с Дейтонским соглашением), который назначается руководящим комитетом Совета по выполнению мирного соглашения после одобрения кандидатуры Советом Безопасности ООН.