Лавров: действия Запада по БиГ оказывают негативное влияние на Балканы

По словам главы российского МИД, под предлогом якобы обеспечения функциональности государственного аппарата страны навязывается "гражданская концепция, призванная размыть идентичность государствообразующих народов"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Авантюры западных стран в отношении Боснии и Герцеговины (БиГ) оказывают самое негативное влияние на ситуацию в Балканском регионе. Об этом говорится в статье министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова для сербской газеты "Политика" по случаю 30-летия подписания Дейтонского мирного соглашения.

Он указал, что странами Запада под предлогом якобы обеспечения функциональности государственного аппарата Боснии и Герцеговины навязывается "так называемая гражданская концепция, призванная размыть идентичность государствообразующих народов".

"Реальная же цель - создать такие условия, при которых политэлиты лишь одного из трех народов БиГ могли бы беспрепятственно реализовывать диктуемую извне повестку дня в ущерб интересам других боснийских сторон, - подчеркнул Лавров. - Подобные авантюры имеют самую негативную проекцию на ситуацию в регионе".

Глава МИД РФ напомнил, что в свое время "именно одностороннее объявление властями Республики Боснии и Герцеговины независимости от Югославии - в обход мнения боснийских сербов - положило начало гражданской войне".

Корысть вместо озвученных обещаний

Лавров также обратил внимание, что несмотря на взятие ведущими странами Запада на себя роли партнеров по обеспечению выполнения Дейтонского соглашения и продвижению постконфликтного урегулирования, они, "ведомые корыстными интересами, практически сразу взяли курс на слом дейтонской конструкции".

"Яростное сопротивление в западных столицах вызвало стремление Республики Сербской последовательно защищать свои законные права и особый автономный статус своего энтитета, а также противостоять планам по втягиванию Боснии и Герцеговины в НАТО вопреки воле ее народов", - отметил он.

В связи с этим глава российского внешнеполитического ведомства констатировал, что, в отличие от задействовавшей и продолжающей придерживаться исключительно предусмотренных Мирным соглашением инструментов Республики Сербской, Запад "развернул против сербов эшелонированную кампанию", сделав ставку на "переформатирование страны посредством ее унитаризации через лишение сербов и хорватов дейтонских прав".

О Дейтонском мирном соглашении

Общее рамочное соглашение о мире в Боснии и Герцеговине (Мирное соглашение) получило неофициальное название Дейтонского по месту проведения переговоров о его заключении (город Дейтон, США), которые проходили в ноябре 1995 года. Документ был подписан 14 декабря 1995 года в Париже конфликтующими сторонами и руководителями Хорватии и Союзной Республики Югославии в присутствии высших лиц России, США, Великобритании, Франции, ФРГ и представителя ЕС, которые также скрепили его своими подписями и приобрели тем самым статус гарантов Дейтона.

15 декабря 1995 года соглашение было одобрено резолюцией СБ ООН 1031.

Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном соглашении о мире (Дейтонское соглашение), БиГ состоит из двух образований (энтитеты): мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (около 51% территории) и Республики Сербской (около 49%), а также округа Брчко. В системе госуправления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (принявшие ислам славяне), сербы (православные) и хорваты (католики).

Страна, по сути, управляется через высокого представителя международного сообщества (пост создан в соответствии с Дейтонским соглашением), который назначается руководящим комитетом Совета по выполнению мирного соглашения после одобрения кандидатуры Советом Безопасности ООН.