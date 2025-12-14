Экономист Гапоненко предрек крах ЕС к 2030 году

В своем докладе кандидат экономических наук предположил, что Европа к концу десятилетия станет объектом, а не субъектом мировой политики

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Европа к 2030 году станет аморфным, конфликтным, милитаризированным и экономически слабым пространством, превратившись из субъекта в объект мировой политики. Такое предположение изложил в своем докладе "Стратегический прогноз - Европа на пороге кризиса: новая реальность 2026-2030 гг." кандидат экономических наук доцент РАНХиГС Николай Гапоненко.

"Европейский союз к 2030 году будет существовать как аморфное, конфликтное пространство с ослабленными наднациональными институтами. "Стратегическая автономия" превратится в пустой звук", - говорится в документе, текст которого есть в распоряжении ТАСС.

Идея "единой Европы от Лиссабона до Владивостока" по окончании десятилетия окончательно уступит место реальности разделенного, милитаризированного и экономически ослабленного континента, уверен он.

Европа к 2030 году станет объектом, а не субъектом мировой политики.

"Ее внешняя политика будет все более синхронизирована с Вашингтоном, лишая Брюссель и ключевые столицы самостоятельности. Влияние на глобальные процессы в Африке, на Ближнем Востоке, странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) резко сократится", - заключил он.