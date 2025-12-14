Экономист Гапоненко: антироссийская истерия у ЕС в 2026 году станет хронической

Это произойдет на фоне стагфляции и постоянных протестов фермеров и транспортников, объяснил специалист

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Антироссийская истерия ЕС перейдет в 2026 году из стадии краткосрочной в хроническую на фоне стагфляции и постоянных протестов фермеров и транспортников. Такое предположение изложил в своем докладе "Стратегический прогноз - Европа на пороге кризиса: новая реальность 2026-2030 гг.", текст которого есть в распоряжении ТАСС, кандидат экономических наук доцент РАНХиГС Николай Гапоненко.

"2026 год - момент расплаты, в который окончательно станет ясно, что возврата к старой жизни не будет. Мы увидим, как краткосрочная антироссийская истерия превратится в хроническую, неизлечимую болезнь европейского организма", - говорится в документе.

По мнению эксперта, Европу в 2026 году в экономике ожидает стагфляция с ростом 0,5-1,2%, и инфляцией в 4-5%.

"Европейский Центробанк окажется в ловушке, так как снижение ставок ударит по евро и разгонит инфляцию, повышение - добьет и так задыхающиеся от кредитов предприятия", - полагает эксперт.

В социальной сфере массовые протесты фермеров и транспортников станут рутиной.

"Лево-правая коалиция в Германии распадется на фоне споров о новом пакете помощи Киеву. Во Франции начнется предвыборная кампания, где главной темой будет выход из командных структур НАТО", - говорится в докладе Гапоненко.

Экономист также ожидает провала ключевой инициативы ЕС по выпуску еврооблигаций для финансирования оборонных расходов из-за вето "бережливых" стран Севера. Это станет символом краха единства, а в Польше и Венгрии могут пройти референдумы о суверенитете в вопросах миграции и обороны, прогнозирует он.