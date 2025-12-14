ТАСС: Россия и Израиль обсуждают передачу Александровского подворья

РФ может его получить, указал собеседник агентства

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Россия и Израиль ведут контакты по поводу передачи РФ Александровского подворья в Иерусалиме. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Шансы на передачу, безусловно, есть, контакты ведутся. Израиль может пойти на этот шаг в благоприятный политический момент", - указал собеседник агентства.

Александровское подворье расположено в Старом городе Иерусалима неподалеку от Храма Гроба Господня. Земля под его строительство была приобретена Александром II в 1859 году, комплекс зданий был построен Императорским православным палестинским обществом в 1896 году. Споры вокруг права собственности на подворье начались после революции 1917 года.

В апреле 2022 года президент РФ Владимир Путин письменно обратился к Нафтали Беннету, бывшему на тот момент премьер-министром Израиля, с просьбой принять положительное решение по вопросу регистрации права собственности России на Александровское подворье.

Иерусалимский окружной суд заключил, что вопрос подобного плана должен решаться исключительно правительством страны, а не судебной инстанцией.