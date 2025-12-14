Ушаков: РФ не видела предложения ЕС и Украины по мирному урегулированию

У Москвы будут резкие возражения, если в мирный план по Украине будут внесены изменения, рассказал помощник президента России

Редакция сайта ТАСС

Помощник президента РФ Юрий Ушаков © Владимир Астапкович/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Москва пока не видела предложения Евросоюза и украинской стороны по мирному урегулированию, но их вклад в процесс урегулирования вряд ли будет конструктивным. На это обратил внимание помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Я думаю, что вклад и украинцев, и европейцев в эти бумаги вряд ли будет конструктивным, в этом проблема, - подчеркнул Ушаков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. - Пока мы их [бумаги с предложениями] не видели".

Он добавил, что Москва будет резко возражать в случае, если предложения Киева и Брюсселя по украинскому урегулированию будут внесены в мирный план.

"Если будут соответствующие поправки, у нас будут очень резкие возражения, - подчеркнул представитель Кремля, - поскольку мы очень четко изложили свою позицию".

Ушаков уточнил, что резкие возражения могут возникнуть "по поводу многих пунктов". "Там будут какие-то совершенно неприемлемые для нас положения, в том числе и по территориальным вопросам", - указал председатель Кремля.

Отвечая на вопрос, идет ли речь о демилитаризованной зоне вокруг Донецкой Народной Республики, Ушаков отметил: "Не только".

"Вообще вопрос о территориях активно обсуждался у нас в Москве. И американцы не только знают, но и понимают нашу позицию. Что получится у них на бумагах после этих консультация, я не знаю. Но вряд ли будет что-то хорошее", - резюмировал он.