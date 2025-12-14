Ушаков: Россия не обсуждала "корейский вариант" урегулирования на Украине

Помощник президента подчеркнул, что даже не слышал о таком плане

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Россия ни разу не обсуждала урегулирование конфликта на Украине по корейскому сценарию. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Ни разу", - ответил Ушаков на вопрос о том, обсуждался ли "корейский вариант" урегулирования ситуации на Украине.

"Мы обсуждали различные варианты, касающиеся долгосрочного урегулирования [на Украине]. И американцы знают о наших подходах. Но точно - снять кальку с корейской темы, - ни разу не обсуждалось это. Я об этом даже не слышал", - пояснил помощник президента.