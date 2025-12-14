РФ и Шри-Ланка отработают в 2026 году боевые действия в условиях джунглей

Учения "Тропа росомахи" в основном направлены на борьбу с терроризмом, рассказала посол страны в Москве Шобини Гунасекера

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Россия и Шри-Ланка в следующем году проведут учения для отработки боевых действий в условиях джунглей. Об этом посол Шри-Ланки в Москве Шобини Гунасекера сообщила в интервью ТАСС.

"Да, учения "Тропа росомахи" в основном направлены на борьбу с терроризмом, и мы изучаем тактику ведения боевых действий в джунглях. В этой области Шри-Ланка обладает обширным опытом, - сказала она. - Есть планы продолжить это, и в 2026 году учения, я думаю, пройдут в Шри-Ланке, потому что для ведения боевых действий в джунглях необходима соответствующая обстановка, нам нужны джунгли".

В первый раз эти учения прошли в Шри-Ланке в этом году. "Завершенные учения оказались очень успешными: в борьбе с терроризмом, в укреплении профессиональных связей и, конечно же, в обмене знаниями", - отметила дипломат.

По словам посла, "оборонное и военное сотрудничество с Россией также на очень хорошем уровне". "Один из кораблей Тихоокеанского флота России корвет "Гремящий" был в Шри-Ланке в ноябре. Это связано с 75-летием ВМС Шри-Ланки. Так что, это лишь некоторые из событий, произошедших в этом году, и, конечно, учения "Тропа росомахи" также продолжатся в 2026 году", - заключила она.

Полный текст интервью будет опубликован 15 декабря.