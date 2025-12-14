Песков указал, что новое поколение в Европе забыло об ужасах Второй мировой

Так представитель Кремля прокомментировал слова генсека НАТО, что европейцам нужно готовиться к войне, подобной той, "которую пережили их деды"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Слова генсека НАТО Марка Рютте о необходимости подготовки Европы к новой войне - это слова представителя поколения, которое забыло о Второй мировой войне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Это заявление, наверное, представителя поколения, которое успело забыть, что такое была Вторая мировая война", - сказал Песков, комментируя высказывания Рютте о том, что европейцам нужно готовиться к войне, подобной той, "которую пережили их деды".