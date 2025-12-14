Песков назвал слова Рютте о подготовке к войне безответственными

Генсек НАТО просто не понимает, о чем говорит, подчеркнул пресс-секретарь президента России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Генсек НАТО Марк Рютте, делая заявления о том, что европейцам нужно готовиться к войне, подобной той, "которую пережили их деды", просто не понимает, о чем говорит. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"К сожалению, господин Рютте, делая такие безответственные заявления [о необходимости европейцам готовиться к войне, подобной той, "которую пережили их деды"] просто не понимает, о чем он говорит", - указал Песков.