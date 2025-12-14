Эксперт Быстрицкий: США ждут результатов, пока ЕС и Украина "придумывают фокусы"

В Вашингтоне хотят покончить с конфликтом, отметил председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Вашингтон намерен достичь конкретных результатов в процессе украинского урегулирования, в то время как Киев и ЕС "придумывают всякие фокусы". Такое мнение в беседе с ТАСС выразил председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

"Соединенные Штаты настойчивы в реализации своих планов, они ждут результата и сообщают, что их позиция будет зависеть от этого результата, поскольку они хотят покончить с конфликтом", - сказал эксперт, комментируя предстоящую встречу Владимира Зеленского со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и европейскими лидерами в Берлине.

"И в этом отношении США, конечно же, в определенной степени давят и на Европу, и на Украину. Те в свою очередь, так сказать, придумывают всякие фокусы, как им этого давления избежать", - пояснил он.

Как указал аналитик, Соединенные Штаты настроены на то, чтобы "все-таки добиться прогресса в мирных переговорах". "Европа здесь, мне кажется, занимает позицию оппортунистическую, им не нравится то, что происходит. Украинское руководство маневрирует и пытается, с одной стороны, не разозлить американцев, с другой стороны, они тоже не заинтересованы в быстром и эффективном завершении конфликта. Поэтому ожидания разные, а что получится, очень сложно гадать", - подчеркнул он.

По мнению Быстрицкого, в центре обсуждения в ходе предстоящей встречи будут американские предложения. "Но мы в то же время видим, что идет постоянная попытка ревизии и вмешательства в эти предложения, как со стороны европейских лидеров, так и со стороны Украины, - отметил он. - То, что идет такая серьезная борьба по поводу этих пунктов, в этом сомнений нет".

Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером

3 декабря после полуночи в Москве завершилась встреча президента РФ Владимира Путина с Уиткоффом и зятем Трампа предпринимателем Джаредом Кушнером. Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, переговоры были конструктивными и содержательными. Стороны обсудили несколько вариантов мирного плана, в том числе вопрос территорий, и договорились о продолжении контактов.

Зеленский 8 декабря заявил, что на следующий день вечером США будет передан новый вариант мирного плана, выработанный в ходе его встречи с европейскими лидерами. При этом он утверждал, что "план был сокращен с 28 пунктов до 20", а компромисс по вопросу территорий "пока не найден".