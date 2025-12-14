Захарова сообщила о проработке визита главы МИД Ирана в Россию

Так официальный представитель российского дипведомства прокомментировала сообщения о том, что Аббас Арагчи может посетить страну на следующей неделе

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Визит министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи в Россию находится в проработке, подтвердила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Прорабатывается", - сказала дипломат, комментируя сообщения о том, что глава иранского МИД может посетить РФ на следующей неделе.

12 декабря президент России Владимир Путин на полях Форума международного мира и доверия в Ашхабаде провел встречу с иранским президентом Масудом Пезешкианом. Путин передал наилучшие пожелания духовному лидеру Ирана Али Хаменеи. Пезешкиан в свою очередь поблагодарил президента РФ за поддержку внешнеполитической позиции исламской республики на мировой арене. Российский лидер отметил, что Москва и Тегеран находятся в плотном контакте по всем международным вопросам, включая иранскую ядерную программу.