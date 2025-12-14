Путин на предстоящей неделе проведет прямую линию

Вопросы главе государства смогут задать в том числе представители иностранных СМИ

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе ответит на вопросы россиян и журналистов в рамках программы "Итоги года", которая в 2025 году вновь пройдет в совмещенном формате прямой линии и большой пресс-конференции и начнется ровно в полдень 19 декабря.

Вопросы главе государства в эту пятницу вновь смогут задать в том числе представители иностранных СМИ. Россияне отправляют свои обращения уже 11-й день подряд: кол-центр в штабе Народного фронта принимает заявки в различных форматах с 15:00 4 декабря, общее число обращений уже превысило 1 млн 200 тыс. Обращаются к Путину и иностранцы, многие из них традиционно, как и в предыдущие годы, просят у президента РФ российское гражданство.

Кроме того, как напомнил журналист ВГТРК Павел Зарубин, российского лидера в конце недели, сразу после прямой линии, ждет еще одно масштабное мероприятие - неформальный саммит Содружества Независимых Государств (СНГ), который запланирован на 21-22 декабря. Путин традиционно проводит такие неформальные встречи лидеров стран СНГ в конце каждого календарного года, а начиная с 2018 года эти мероприятия проходят в Санкт-Петербурге.