Ушаков уверен, что Зеленский заговорил о выборах под давлением США
11:30
МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский заговорил о выборах на Украине под давлением Вашингтона. На это указал помощник президента РФ Юрий Ушаков в разговоре с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным.
Президент США Дональд Трамп в интервью Politico отметил, что настало время провести президентские выборы на Украине. После этого Зеленский заявил о готовности к проведению выборов на Украине.
"О выборах он заговорил тоже под давлением американских коллег. Какое-то двойное дно", - сказал Ушаков, комментируя ситуацию.