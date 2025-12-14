Ушаков уверен, что Зеленский заговорил о выборах под давлением США

Помощник президента России охарактеризовал подобный шаг как "двойное дно"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский заговорил о выборах на Украине под давлением Вашингтона. На это указал помощник президента РФ Юрий Ушаков в разговоре с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Президент США Дональд Трамп в интервью Politico отметил, что настало время провести президентские выборы на Украине. После этого Зеленский заявил о готовности к проведению выборов на Украине.

"О выборах он заговорил тоже под давлением американских коллег. Какое-то двойное дно", - сказал Ушаков, комментируя ситуацию.