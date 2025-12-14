Песков: заход специалистов НАТО на Украину стал триггером для начала СВО

Также представители альянса попали в органы власти страны, напомнил пресс-секретарь президента России

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Заход специалистов НАТО на Украину и в органы власти страны стал одним из триггеров для начала спецоперации. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Песков, комментируя заявления Владимира Зеленского после победы на украинских выборах в 2019 году, отметил, что он пришел с лозунгами о мире, но вместо этого продолжил нарушать минские договоренности и приближать войну.

"Началась прям инфильтрация специалистов НАТО, их заход действительно на территорию Украины, в органы власти Украины. Поставки вооружений первые тогда именно начались. Все это, конечно, создало угрозу для тех русских людей, которые жили на Украине, не говоря уже о геополитических аспектах этой ситуации, о геополитических последствиях для безопасности Российской Федерации, - указал Песков. - И все это в комплексе, конечно, стало триггером для принятия решения о специальной военной операции".