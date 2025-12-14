Москалькова: Киев не дает списки якобы тысяч украинских детей в России

Уполномоченный по правам человека в РФ также отметила, что российских детей, в том числе тех, которые проживали на территории ДНР, украинцы "принудительно, вопреки воле и желанию родителей, вывозили в зарубежные государства, в частности в Австрию"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Киев так и не предоставил Москве списки якобы тысяч украинских детей, которые, по утверждению украинской стороны, были незаконно вывезены в Россию. Об этом уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в интервью ТАСС.

"В результате стамбульских переговоров было предложено украинской стороне представить списки тех детей, которые, по их мнению, находятся на территории России необоснованно и незаконно. До сих пор мы не имеем этих списков на "тысячи" людей", - сказала Москалькова.

Она отметила, что Россия, действительно, спасала детей, оказывавшихся в зоне боевых действий. "И практически все дети, родители которых заявляли о том, что их дети оказались на территории России, были возвращены", - подчеркнула Москалькова.

Она добавила, что, напротив, российских детей, в том числе тех, что проживали на территории ДНР, украинцы "принудительно, вопреки воле и желанию родителей, вывозили в зарубежные государства, в частности в Австрию". "Они были действительно угнаны, действительно незаконно перемещены вопреки желанию и детей, и родителей", - сказала омбудсмен.

В ходе Стамбульских переговоров украинская делегация передала российской стороне список своих детей, якобы находящихся в РФ, но в нем было всего 339 фамилий. Как позже сообщали в МИД РФ, 30% данных из списка не подтвердились, поскольку значительная часть детей никогда не была в России, они являются совершеннолетними или уже вернулись к семьям.