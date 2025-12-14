Песков: атмосферу встречи с Путиным в 2019 году передавало лицо Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что физиономиграфия "хорошо говорит обо всем"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Атмосферу встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского в 2019 году передавало "красочное" выражение лица последнего. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Вы знаете, здесь такая физиономиграфия, я бы сказал, того, что происходило, она хорошо говорит обо всем. Если вы оцените выражение лица Зеленского на краткой, открытой части переговоров [с Путиным], - весьма красочное выражение лица", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какой была атмосфера переговоров Путина и Зеленского в 2019 году.