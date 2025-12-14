Песков указал, что России нужны гарантии по Украине

Москву не устроит, если Киев подпишет договоренности по миру, а после начнет саботировать их, подчеркнул представитель Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Москву не устроит, если Киев подпишет договоренности по миру, а после начнет саботировать их. Поэтому должна быть система гарантий выполнения этих договоренностей, указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Нас это не устроит", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, устроит ли Москву, если под давлением киевский режим подпишет что угодно, а потом будет саботировать это, также, как было с минскими договоренностями.

"Поэтому должна быть определенная система гарантий не только безопасности, но и гарантий выполнения этих договоренностей. И, конечно, здесь очень важна позиция Вашингтона. Мы видим, она весьма и весьма решительная, она реалистичная, она прагматичная", - уточнил представитель Кремля.