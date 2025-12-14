Политолог Первушин: слова Мерца о конце эпохи Pax Americana содержат опасность

Эксперт считает, что "Германия погружается в мир иллюзий собственной миссии, об экзистенциальной угрозе извне и о необходимости мобилизации"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о завершении для Европы эпохи Pax Americana - мира по-американски - не только фиксируют новую реальность, но и содержат опасный подтекст о новой миссии Берлина, оправдывающей болезненные для общества решения и настраивающей на мобилизацию. Такое мнение ТАСС высказал политолог Борис Первушин.

Мерц на партийном съезде ХСС в Мюнхене 13 декабря предложил европейцам готовиться к фундаментальным изменениям в трансатлантических отношениях. Десятилетия Pax Americana в значительной степени закончились, американцы очень настойчиво отстаивают свои интересы, поэтому нужно отстаивать свои, сказал канцлер.

Первушин назвал эти заявления "фиксацией новой реальности". "Европа действительно входит в период, когда прежние гарантии безопасности и благополучия перестают быть само собой разумеющимися. Этот процесс начался не вчера, но именно сейчас он настолько очевиден, что о нем даже можно сказать вслух", - отметил эксперт.

По его словам, Германия оказалась в ситуации, когда привычные экономические опоры исчезли, а новые еще не сформированы.

Политолог увидел в риторике Мерца "и более опасный подтекст". "Германия погружается в мир иллюзий собственной миссии, об экзистенциальной угрозе извне и о необходимости мобилизации. В прошлом веке мы уже дважды видели, чем заканчиваются такие заблуждения", - указал эксперт.

Особенно символичным он считает то, что выступление канцлера прозвучало именно в Мюнхене. "Сложно отделаться от политических параллелей", - отметил собеседник агентства.

Оправдание для власти

По его словам, выступление обращено прежде всего к собственной партии и обществу, уставшему от кризисов и неопределенности. "В условиях падения рейтингов и недоверия власти нужна ясная картина мира, которая бы объяснила необходимость болезненных реформ. В этом смысле "тектонические сдвиги", о которых говорит Мерц, становятся удобным оправданием политической мобилизации", - полагает Первушин.

"Мы видим опасную комбинацию: ослабленную экономику, кризис доверия к власти и агрессивную риторику, которая может загнать и Германию, и Европу в еще более глубокий стратегический тупик", - сказал эксперт.

Он считает конец Pax Americana объективным для Европы процессом. "Но вопрос в том, чем его заменят: трезвым расчетом и суверенной политикой или очередным витком саморазрушительных иллюзий", - указал политолог.