Депутат Бутина: Европа без России экономически несостоятельна

Москва подумает, стоит ли восстанавливать экономические связи с европейскими странами, заявила член комитета Госдумы по международным делам

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Россия еще подумает, стоит ли восстанавливать экономические связи с европейскими странами, чьи экономики без РФ несостоятельны. Такое мнение выразила ТАСС член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина ("Единая Россия").

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что после урегулирования ситуации на Украине страны Запада "побегут" восстанавливать отношения с Россией. Бутина заявила, что, "конечно, согласна" с такой оценкой.

"Экономически Европа без России несостоятельна. Поэтому при первой же возможности для того, чтобы восстановить собственные экономики, они будут восстанавливать связи с Россией. Другой вопрос - захочет ли этого Россия", - сказала депутат .