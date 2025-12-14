Кадыров сообщил о готовности идти на выборы главы Чечни в 2026 году
Редакция сайта ТАСС
14:17
обновлено 14:54
ГРОЗНЫЙ, 14 декабря. /ТАСС/. Рамзан Кадыров сообщил, что готов принять участие в выборах главы Чеченской Республики в 2026 году, если предложит президент РФ Владимир Путин.
Об этом он сообщил во время прямой линии.
"Я пойду на выборы, если президент [РФ Владимир Путин] предложит и народ поддержит", - сказал он.
Отвечая про готовность идти на выборы главы региона, Кадыров отметил, что это серьезный вопрос.
"Если меня спросить, то я уже сыт по горло властью и служением народу. Я думаю, что новые силы, новые люди были бы более интересны, улучшение ситуации было бы, если были бы другие люди", - сказал глава Чечни.