Кадыров сообщил о готовности идти на выборы главы Чечни в 2026 году

Глава Чеченской Республики будет баллотироваться, если президент России Владимир Путин предложит

ГРОЗНЫЙ, 14 декабря. /ТАСС/. Рамзан Кадыров сообщил, что готов принять участие в выборах главы Чеченской Республики в 2026 году, если предложит президент РФ Владимир Путин.

Об этом он сообщил во время прямой линии.

"Я пойду на выборы, если президент [РФ Владимир Путин] предложит и народ поддержит", - сказал он.

Отвечая про готовность идти на выборы главы региона, Кадыров отметил, что это серьезный вопрос.

"Если меня спросить, то я уже сыт по горло властью и служением народу. Я думаю, что новые силы, новые люди были бы более интересны, улучшение ситуации было бы, если были бы другие люди", - сказал глава Чечни.