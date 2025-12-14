МИД РФ: все больше европейцев видят Россию защитницей настоящих ценностей

В РФ исходят из того, что опора на общие для основных религий и культур идеалы "являются залогом нахождения оптимальных ответов на многочисленные вызовы и угрозы современности", отметил директор департамента международных организаций российского дипведомства Кирилл Логвинов

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Все больше европейцев симпатизируют России и считают ее защитницей настоящих ценностей. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов, выступая на Глобальном форуме "Альянса цивилизаций" в Эр-Рияде, текст выступления есть в распоряжении ТАСС.

"Все большее число людей, в том числе на европейском континенте, не просто симпатизируют нашей стране, но и смотрят на Россию как на защитницу непреходящих традиций и настоящих ценностей", - сказал дипломат.

В России исходят из того, что опора на общие для основных религий и культур идеалы, уважение самобытности народов мира, их права на собственный путь развития "являются залогом нахождения оптимальных ответов на многочисленные вызовы и угрозы современности". "Такая созидательная линия пользуется самой широкой поддержкой в мировом сообществе", - отметил глава департамента МИД РФ.