МИД РФ: Запад размывает традиционные ценности
МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Неолиберальные элиты Запада навязывают другим народам чуждые им подходы, размывают традиционные ценности. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов, выступая на Глобальном форуме "Альянса цивилизаций" в Эр-Рияде, текст выступления есть в распоряжении ТАСС.
"Глубокую тревогу вызывает целенаправленное размывание этих устоев и непрекращающиеся попытки неолиберальной элиты Запада навязать другим народам чуждые им подходы, - указал Логвинов. - Сегодня мы наблюдаем попытки внедрить идеи, ставящие под сомнение сами основы социальной организации". "Абсолютизация индивидуальной свободы без ответственности, отрицание объективных морально-нравственных норм, подмена традиционных семейных моделей, размывание понятий добра и зла - все это ведет к саморазрушению общества", - подчеркнул дипломат.