МИД РФ: гонения на РПЦ на Украине приобрели вопиющие формы

Все эти действия - от бытовой ненависти до государственных репрессий - подрывают основы межрелигиозного диалога, формируют почву для социальных конфликтов, подчеркнул директор департамента международных организаций российского дипведомства Кирилл Логвинов

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Гонения на каноническое православие в Европе и на Украине приобрели вопиющие формы. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов, выступая на Глобальном форуме "Альянса цивилизаций" в Эр-Рияде, текст выступления есть в распоряжении ТАСС.

"С глубокой обеспокоенностью отмечаем тревожный рост различных проявлений религиозной нетерпимости и систематического нарушения прав верующих в целом ряде стран. В Европе это находит отражение в набирающей силу волне исламофобии и антисемитизма, выливающейся в акты вандализма, нападения и дискриминацию, - сказал Логвинов. - Параллельно наблюдается политическое и законодательное давление на канонические православные общины".

"Особо вопиющие формы подобные факты приобрели на Украине, где происходят массовое изъятие храмов у канонической Украинской православной церкви и преследование ее священнослужителей, а также в Эстонии, где от верующих под угрозой санкций требуют разорвать вековые духовные связи с Русской Православной Церковью, - обратил внимание дипломат. - Все эти действия - от бытовой ненависти до государственных репрессий - подрывают основы межрелигиозного диалога, формируют почву для социальных конфликтов, противоречат обязательствам этих стран в рамках международных организаций".