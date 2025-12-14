МИД РФ рассчитывает на поддержку резолюции против героизации нацизма в ООН

Директор департамента международных организаций российского дипведомства Кирилл Логвинов подчеркнул, что сохранение исторической памяти является важнейшей темой

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Россия рассчитывает на поддержку российского проекта резолюции против героизации нацизма, который будет рассматриваться Генеральной Ассамблеей ООН 15 декабря. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов, выступая на Глобальном форуме "Альянса цивилизаций", текст выступления есть в распоряжении ТАСС.

"Россия твердо выступает в защиту мемориального наследия и всячески противодействует попыткам пересмотра ключевых событий мировой истории. Особенно это касается событий XX века, когда совместные усилия народов мира позволили победить нацизм, 80-летие разгрома которого мы также отмечаем в уходящем году", - указал дипломат.

"В этой связи рассчитываем на поддержку ежегодного российского проекта резолюции ГА ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". Документ будет рассматриваться Генассамблеей 15 декабря", - отметил Логвинов.

Директор департамента подчеркнул, что сохранение исторической памяти является важнейшей темой. "Когда имеют место проявления исторического ревизионизма и реваншизма, когда стираются границы между жертвой и преступником, когда памятники становятся объектами политической конъюнктуры, общество лишается своих цивилизационных корней и перестает понимать, откуда пришло и куда движется. Такие тенденции ведут к росту агрессивного национализма и неонацизма, что наглядно видно на примере Украины", - пояснил дипломат.

Резолюция традиционно вносится РФ и принимается с 2005 года. В ней есть положения о решительном осуждении инцидентов, связанных с героизацией и пропагандой нацизма, приветствие усилий по сохранению исторической правды, рекомендация по принятию мер, чтобы предотвратить отрицание преступлений против человечности, пересмотр истории и итогов Второй мировой войны. Проект резолюции также решительно осуждает "использование в образовательном процессе образовательных материалов и риторики, пропагандирующих расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений".