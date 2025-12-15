Посольство РФ в Австралии приняло меры безопасности после теракта в Сиднее

СИДНЕЙ, 15 декабря. /ТАСС/. Представители посольства РФ в Австралии внимательно наблюдают за общей обстановкой в стране после теракта в Сиднее, произошедшего 14 декабря, и приняли все необходимые меры безопасности. Об этом ТАСС сообщили в дипломатической миссии.

"Мы самым внимательным образом наблюдаем за развитием ситуации и общей обстановкой, которая складывается в стране в результате теракта. С учетом произошедшего предприняли необходимые меры безопасности в отношении посольства и генконсульства, а также их сотрудников", - указали в посольстве.

Также в российской дипмиссии напомнили, что "посольство и генконсульство Российской Федерации находятся в постоянном контакте с австралийскими правоохранительными органами, ожидая ответа на запросы о наличии среди пострадавших российских граждан". "Каких-либо обращений от россиян и их родственников пока не поступало", - указали в посольстве, отметив также, что постоянно "общаются по этим вопросам и с проживающими в Австралии соотечественниками". "По их информации, среди жертв теракта есть выходцы из нашей страны и их родственники", - уточнили в дипмиссии.

В посольстве подчеркнули, что "Россия и ее граждане неоднократно становились объектом террористических атак, а потому особенно остро ощущают и сопереживают страданиям жертв, боли тех, кто потерял своих родных и близких". "Резко осуждаем жестокий теракт в Сиднее <…>, повлекший большое количество пострадавших, с человеческими жертвами. Терроризму в любой форме нет оправдания. Выражаем всем пострадавшим и народу Австралии глубокие соболезнования в этот тяжелый час", - заключили в дипломатической миссии.