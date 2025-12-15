Эксперт Гапоненко: Россия к 2030 выйдет на новый виток развития

По мнению кандидата экономических наук доцента РАНХиГС, уже в 2026 году станет очевидно - западный проект, основанный на доминировании и сдерживании России, исторически исчерпал себя

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Западный проект по сдерживанию Москвы скоро исчерпает себя, Россию к 2030 году ждет новый виток суверенного развития на фоне стагнирующей Европы. Такое предположение изложил в своем докладе "Стратегический прогноз - Европа на пороге кризиса: новая реальность 2026-2030 гг." кандидат экономических наук доцент РАНХиГС Николай Гапоненко.

"К 2030 году на фоне падения ситуации в Европе Россия выйдет на новый виток суверенного развития. Мы укрепим свои позиции в мире, предлагая альтернативу логике военных блоков и санкций. Альтернативу, основанную на созидательной повестке, уважении суверенитета и равноправном сотрудничестве", - говорится в документе, который есть в распоряжении ТАСС.

По мнению эксперта, уже в 2026 году станет очевидно - западный проект, основанный на доминировании и сдерживании России, исторически исчерпал себя. "Будущее принадлежит не тем, кто сеет хаос и раскол. Будущее принадлежит суверенным нациям, способным защищать свои интересы и предлагать миру стабильность и развитие", - полагает Гапоненко.