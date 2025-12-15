МИД РФ: Запад должен разделить ответственность с Киевом за убийства журналистов

По словам официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой, то же самое должны сделать различные многосторонние структуры и институты в сфере защиты прав человека, сознательно хранящие молчание в отношении этих преступлений

Редакция сайта ТАСС

Здание МИД РФ © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Запад, а также его многочисленные структуры и институты обязаны разделить ответственность с киевским режимом за убийства российских журналистов и военных корреспондентов. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой ко дню памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

Читайте также

Случаи гибели российских журналистов в зоне СВО

"Как и прежде, убеждены, что ответственность за убийства журналистов и военкоров с озверевшим от безнаказанности киевским режимом обязаны разделить его западные покровители, а также различные многосторонние структуры и институты в сфере защиты прав человека, сознательно хранящие молчание в отношении этих кровавых преступлений и тем самым подталкивающие украинских неонацистов к новым расправам", - подчеркнула дипломат.

Захарова указала, что в отличие от бессловесных западных правозащитных организаций российская сторона не станет замалчивать эту порочную и аморальную практику и будет добиваться от уполномоченных международных чиновников добросовестного исполнения ими своих должностных обязанностей. "Все виновные в этих жестоких злодеяниях будут установлены и понесут заслуженное наказание", - добавила она.

"Соболезнуем родным и близким погибших сотрудников СМИ, до последнего исполнявших свой служебный долг, и скорбим вместе с ними, - заключила дипломат. - Вечная память".