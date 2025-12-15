МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы и поддержал Мадуро

Директор латиноамериканского департамента дипведомства Александр Щетинин отметил, что республика "подвергается сейчас неприкрытому политическому давлению и военному шантажу"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Венесуэла на сегодняшний день подвергается неприкрытому шантажу и давлению, Россия солидарна с венесуэльским народом и подтверждает поддержку курса лидера республики Николаса Мадуро. Об этом заявил директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин в ходе открытия Третьего российско-венесуэльского молодежного форума.

Он отметил, что Венесуэла "подвергается сейчас неприкрытому политическому давлению и военному шантажу".

"В эти дни мы выражаем нашу солидарность с венесуэльским народом, подтверждаем поддержку курса правительства Николаса Мадуро, направленную на защиту национальных интересов и суверенитета родины", - указал глава департамента МИД России.