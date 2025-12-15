МИД РФ считает нерациональным ограничивать простых людей из-за действий ЕК

Граждане большинства европейских стран имеют возможность въехать в Россию в упрощенном порядке с использованием единой электронной визы, указал директор консульского департамента МИД России Алексей Климов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Россия по-прежнему считает нерациональным прибегать к ответным мерам на действия Еврокомиссии (ЕК), которые неизбежно ударят по простым людям. Об этом заявил директор консульского департамента МИД России Алексей Климов в интервью "Парламентской газете".

В начале ноября 2025 года Еврокомиссия запретила выдачу многоразовых шенгенских виз россиянам. Теперь граждане РФ должны обращаться за новой визой каждый раз, когда они планируют посетить страны ЕС.

Отвечая на вопрос, каким будет российский ответ на этот шаг ЕК, дипломат отметил: "Со своей стороны по-прежнему считаем нерациональным прибегать к ответным мерам, которые неизбежно ударят по простым людям, дружелюбно настроенным к нашей стране и намеревающимся ее посетить, в том числе с целью туризма. Более того, граждане большинства европейских стран имеют возможность въехать в Россию в упрощенном порядке с использованием единой электронной визы, срок действия которой недавно был увеличен с 60 до 120 суток, а максимальный срок пребывания по ней - с 16 до 30 суток".

Климов подчеркнул, что принятое решение Москва рассматривает как очередную "неуклюжую попытку еврофункционеров соорудить искусственные барьеры", препятствующие поездкам российских граждан в соответствующие страны. "Исходим из того, что круг сторонников жестких мер в отношении россиян сформировался не вчера и далеко не все государства Европы на деле демонстрируют стремление стать завсегдатаями этого сомнительного "клуба" в ущерб своим национальным интересам", - указал он.