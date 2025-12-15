Правительство Самарской области уходит в отставку с 16 декабря

Соответствующий указ подписал губернатор Вячеслав Федорищев

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 15 декабря. /ТАСС/. Правительство Самарской области уходит в техническую отставку с 16 декабря, соответствующий указ подписал губернатор Вячеслав Федорищев. Об этом он сообщил на оперативном совещании правительства.

"Принято решение об отставке правительства Самарской области. Сегодня подписан соответствующий указ губернатора, он вступает в силу с 16 декабря. Решение об отставке правительства носит технический характер в соответствии с изменениями, которые мы внесли в устав области, а также в связи с необходимостью усиления некоторых блоков работы", - сказал Федорищев.

Он подчеркнул, что все члены правительства продолжат работу в статусе исполняющих обязанности до формирования нового состава правительства. Кандидатуру председателя правительства губернатор намерен вынести на рассмотрение губернской думы.

9 октября депутаты Самарской губернской думы в двух чтениях приняли предложенные Федорищевым поправки в устав. Изменена структура правительства, а Самара наделена статусом столицы региона. Федорищев ранее сообщал, что изменение структуры правительства приведет к сокращению состава министерств на 10% и руководящего состава региональных ведомств на 20%. В правительстве будут предусмотрены должности четырех первых заместителей губернатора. Один из них возглавит правительство, другой - администрацию главы региона, еще два заместителя губернатора будут курировать экономику и внутреннюю политику. Возглавлять правительство будет первый заместитель губернатора.