Губернатор Прикамья сформировал новый состав правительства региона

Его работа начнется с 16 декабря

Редакция сайта ТАСС

ПЕРМЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сформировал новый состав правительства региона. Соответствующий указ подписан 15 декабря главой региона, сообщает пресс-служба правительства края.

"Сегодня, 15 декабря, губернатор Пермского края подписал указ о новом составе правительства. С 16 декабря оно начнет свою работу", - сообщили в правительстве.

По данным ведомства, свои посты сохранили первый зампред правительства Ольга Антипина, а также вице-премьеры Алексей Чибисов, Андрей Алякринский, Сергей Никифоров и Дмитрий Самойлов. Заместители председателя правительства Александр Борисов и Алексей Черников покидают правительство.

Также в правительстве Прикамья появились новые должности. В частности, заместителем председателя правительства по вопросам безопасности и информационного развития назначен Александр Щеглов. Ранее он занимал должность заместителя главы администрации губернатора. В его ведении будет координация деятельности министерства территориальной безопасности и министерства связи и информационного развития. Заместителем председателя правительства - министром природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии назначен Дмитрий Беланович. Он будет также курировать работу министерства по туризму. Заместителем председателя правительства - министром по управлению имуществом и градостроительной деятельности назначена Лариса Ведерникова. В этот функциональный блок войдет государственная инспекция по охране объектов культурного наследия. А в функциональный блок заместителя председателя правительства, курирующего вопросы, связанные с развитием образования, спорта и культуры в регионе, перейдет министерство по делам Коми-Пермяцкого округа.

Кроме того, исполняющим обязанности министра территориальной безопасности региона назначен Альберт Марданов, и.о. министра образования стала Наталья Зверева, ранее занимавшая должность заместителя главы ведомства. Бывший министр образования Прикамья Раиса Кассина перейдет на должность советника губернатора. И.о. министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края назначена Марина Пашиева, ранее занимавшая должность статс-секретаря - заместителя министра.

Также принято решение расформировать министерство территориального развития - его функции будут переданы в другие ведомства. До завершения ликвидационных мероприятий (до 1 апреля 2026 года) исполняющим обязанности министра назначен Иван Корякин - нынешний заместитель министра. Остальные министры сохранили свои должности и полномочия.