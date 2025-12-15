Лавров поблагодарил генсека ОДКБ за вклад в систему коллективной безопасности

Глава МИД РФ также отметил вклад Имангали Тасмагамбетова в укрепление союзнического взаимодействия по линии организации

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поблагодарил завершающего работу на посту генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетова за развитие системы коллективной безопасности.

"Лавров выразил глубокую признательность Тасмагамбетову, в конце 2025 года завершающему работу в должности генерального секретаря ОДКБ, за вклад в развитие системы коллективной безопасности и укрепление союзнического взаимодействия по линии Организации", - сообщили в МИД РФ по итогам встречи главы внешнеполитического ведомства с генсеком ОДКБ.

В МИД РФ уточнили, что Лавров и Тасмагамбетов также обсудили "основные итоги деятельности в рамках ОДКБ в 2025 году, включая результаты состоявшейся в Бишкеке 27 ноября сессии Совета коллективной безопасности Организации".

С 1 января 2026 года Тасмагамбетова на посту генерального секретаря ОДКБ сменит представитель Киргизии Таалатбек Масадыков.

Казахстанец Тасмагамбетов занимал пост генсека ОДКБ с 1 января 2023 года. Генеральный секретарь ОДКБ - высшее административное должностное лицо Организации, он осуществляет руководство Секретариатом, координацию деятельности постоянно действующих рабочих органов структуры. Генсек также координирует разработку и согласование проектов документов, вносимых на рассмотрение органов ОДКБ. Генеральный секретарь назначается сроком на три года по представлению Совета МИД из числа граждан государств - участников.