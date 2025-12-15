Якушев: участники СВО активно влились в работу заксобраний

По словам секретаря генсовета "Единой России", помощь военнослужащих ощутима

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Участники специальной военной операции активно влились в работу законодательных собраний регионов, их помощь ощутима. Об этом первый зампредседателя Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Первые участники специальной военной операции уже пришли в наши законодательные собрания на местах в 2023 году. И уже видно, что ребята активно влились в эту работу и действительно реально помогают", - сказал Якушев.

"Мы это сегодня видим и чувствуем", - подчеркнул он.