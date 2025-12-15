ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Иск Банка России к Euroclear
Задержание российского археолога Бутягина в Польше
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитика

Якушев: участники СВО активно влились в работу заксобраний

По словам секретаря генсовета "Единой России", помощь военнослужащих ощутима
Редакция сайта ТАСС
11:25

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Участники специальной военной операции активно влились в работу законодательных собраний регионов, их помощь ощутима. Об этом первый зампредседателя Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Первые участники специальной военной операции уже пришли в наши законодательные собрания на местах в 2023 году. И уже видно, что ребята активно влились в эту работу и действительно реально помогают", - сказал Якушев.

"Мы это сегодня видим и чувствуем", - подчеркнул он. 

Путин, Владимир ВладимировичЯкушев, Владимир ВладимировичРоссия"Единая Россия"