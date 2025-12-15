Депутат ГД Сидякин: резиденты ЦБСТ создали много технологий для СВО в 2025 году

Секретарь Наблюдательного совета Центра беспилотных систем и технологий сообщил, что центр вместе с партией "Единая Россия" сформировали предложения по поддержке российских разработчиков, которые были направлены президенту РФ Владимиру Путину

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Большое количество перспективных технологий в зоне специальной военной операции в 2025 году представляют резиденты Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ). Об этом заявил руководитель ЦИК партии "Единая Россия", депутат Госдумы, секретарь Наблюдательного совета ЦБСТ Александр Сидякин.

"Отмечу, что в этом году значительная часть перспективных разработок и технологий, применяемых в зоне СВО и представленных на учениях "Запад", были результатом труда резидентов ЦБСТ", - сказал он на расширенном заседании правления ЦБСТ.

Кроме того, Сидякин отметил, что ЦБСТ и "Единая Россия" сформировали предложения по поддержке отечественных разработчиков, которые были направлены президенту РФ Владимиру Путину.

"По поручению главы государства правительство [РФ] вместе с Министерством обороны [РФ] работают над вопросом принятия на вооружение передовых разработок, созданных российскими компаниями. При этом учитывается опыт их применения в реальных боевых условиях. В частности, речь идет о БПЛА, безэкипажных катерах, наземных робототехнических комплексах, а также о технологиях обнаружения и подавления, средствах противодействия и перехвата вражеского оборудования, аппаратных и программных решениях для управления на поле боя. Некоторые изделия наша армия уже с успехом применяет по всей линии фронта", - добавил Сидякин.