Правкомиссия одобрила разрешение ФСИН вводить особые условия

Изменения наделяют начальника исправительного учреждения правом самостоятельно вводить неотложные меры при возникновении непосредственной угрозы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила изменения в законодательство, которые позволят начальникам учреждений ФСИН вводить режим особых условий в случае необходимости. Об этом ТАСС рассказал заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов.

"Правительственная комиссия одобрила внесение изменений в ст. 11 "Об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы РФ" и ст. 21 и 85 Уголовно-исполнительного кодекса РФ", - сказал он. По словам Черепанова, дополняются положения о режиме особых условий в исправительных учреждениях.

"Изменения наделяют начальника исправительного учреждения правом самостоятельно вводить неотложные меры при возникновении непосредственной угрозы жизни и здоровью осужденных, персонала или иных лиц с немедленным уведомлением вышестоящего должностного лица, которое в течение трех суток должно принять решение о подтверждении или отмене этих мер. При этом уточняется, что начальник сможет самостоятельно вводить и особый порядок реализации прав осужденных, таких как свидания или получение посылок", - сказал Черепанов.

Режим особых условий вводится в учреждениях ФСИН в случаях стихийных бедствий, эпидемий, эпизоотий, обширных очагов возгораний, крупных аварий систем жизнеобеспечения, массовых беспорядков, захвата заложников и других террористических актов или массовых неповиновений подозреваемых и обвиняемых. При введении режима особых условий могут быть ограничены или приостановлены все мероприятия, проводимые с участием подозреваемых и обвиняемых, усиливаются их охрана, пропускной режим и надзор за подозреваемыми и обвиняемыми, содержащимися под стражей, прекращается прием посылок и передач.

Как рассказал заместитель председателя правления Ассоциации юристов России, законопроектом предлагается также установить, что учреждения, исполняющие наказания, СИЗО, а также учреждения, специально созданные для обеспечения деятельности уголовно-исполнительной системы, получают право использовать принадлежащее им на праве оперативного управления имущество для осуществления приносящей доход деятельности, если такое право предусмотрено в их учредительных документах, что может способствовать их финансовой самостоятельности.