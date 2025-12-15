Мишустин осмотрел площадку в Центре практической подготовки для машиностроения

Премьер-министр РФ отметил важность того, что студенты связывают свою профессиональную жизнь со специальностями в этой сфере

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Важно, что студенты, обучающиеся в Центре практической подготовки для машиностроения, занимаются реальными задачами и связывают свою профессиональную жизнь со специальностями в машиностроении и обрабатывающей отрасли. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по реализации технологической политики РФ.

Глава кабмина рассказал, что только что осмотрел новую площадку с учебными лабораториями и современными производственными мастерскими, где молодые люди получают практические навыки работы с высокотехнологичным оборудованием. В частности, осваивают фрезерные, токарные станки, в том числе с числовым программным управлением.

"С некоторыми из ребят мы пообщались. Важно, что они уже сейчас занимаются реальными задачами под руководством опытных наставников, специалистов ведущих промышленных компаний. И связывают свою дальнейшую профессиональную жизнь со специальностями в сфере машиностроения, обрабатывающих отраслей", - указал премьер.

По его словам, это лучше любых слов говорит о том, что у страны есть хороший потенциал. "Мы понимаем, на кого сможем опираться, чтобы обеспечить устойчивое развитие экономики, социальной сферы", - резюмировал он.