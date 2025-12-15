Посол РФ призвал Аргентину поддержать расследование смертей журналистов на Украине

По мнению Дмитрия Феоктистова, Украина является одним из самых опасных мест для журналистов

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 декабря. /ТАСС/. Властям и журналистским сообществам Аргентины следует присоединиться к требованиям расследовать каждый случай гибели представителей СМИ на Украине. С таким призывом обратился посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов в статье, опубликованной в газете Perfil по случаю отмечаемого в России Дня памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

"Мы не допустим замалчивания украинских зверств. Призываем власти и журналистские сообщества других стран, в том числе Аргентины, присоединиться к требованиям России расследовать каждый эпизод гибели представителей прессы", - написал он.

По мнению дипломата, Украина является одним из самых опасных мест для журналистов, поскольку там "уже не первый год ведется целенаправленная охота на военкоров, раскрывающих реальную суть киевского режима" и только за последний год погибли семь российских журналистов. "Такое крайне тревожное положение дел сложилось не без участия западных кураторов клики Зеленского и подконтрольных им многосторонних структур, чьей прямой обязанностью должна быть беспристрастная защита работников прессы. Их попустительство, граничащее с поощрением чинимого Украиной варварства, на деле является соучастием в преступных деяниях", - отметил Феоктистов.

Посол также заявил, что Россия будет продолжать добиваться от международных структур добросовестного исполнения своих прямых обязанностей по поддержанию безопасных условий работы для всех без исключения представителей СМИ. "Необходимо, чтобы расследование каждой трагедии было открытым, прозрачным и объективным, а принимаемые меры - эффективными. Исполнители, организаторы и заказчики убийств журналистов должны получить заслуженное наказание. Избирательность в данном вопросе не только подрывает доверие к межгосударственным и профильным общественным институтам, но и развязывает руки преступникам, что приводит к новым жертвам", - добавил Феоктистов.