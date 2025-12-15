Посольство РФ в Гааге призвало Нидерланды прекратить "антироссийскую истерию"

Эти меры напрямую направлены на оптимизацию логистики НАТО в сторону российских границ, отметили в диппредставительстве

ГААГА, 15 декабря. /ТАСС/. Посольство России в Гааге призвало власти Нидерландов прекратить "антироссийскую истерию" после обнародования планов королевства установить приоритет военных эшелонов над гражданским сообщением на железных дорогах.

"Эти меры напрямую направлены на оптимизацию логистики НАТО в сторону российских границ <...>. Призываем власти Нидерландов прекратить антироссийскую истерию и серьезно задуматься о том, куда они ведут свою страну", - говорится в сообщении диппредставительства в Telegram-канале. Подчеркивается, что, хотя Гаага пытается представить подобные шаги как стремление к обеспечению мира в Европе, они никоим образом не способствуют укреплению безопасности на континенте.

В дипмиссии также напомнили, что недавно исполняющий обязанности министра обороны Нидерландов Рубен Брекелманс призвал к наращиванию военной поддержки Киева и заявил о необходимости "быть готовыми к конфликту с Россией к 2030 году".

Ранее телеканал NOS сообщил, что по решению властей поезда с военной техникой в Нидерландах в перспективе получат приоритет над пассажирскими и грузовыми составами из-за "текущей ситуации в сфере безопасности". Согласно новым правилам, приоритет будет предоставляться не всем составам с военным грузом, а только тем, которые получат статус "срочных". Решение о присвоении такого статуса будет принимать кабинет министров. Министр по вопросам экологии и общественного транспорта Тьерри Аартсен не исключил, что в отдельных случаях это может привести к отменам пассажирских рейсов.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия готова зафиксировать "как угодно" положение о том, что не намерена нападать на европейские страны. Как отметил российский лидер, политики, публично заявляющие обратное, "не в себе" или "жулики", а утверждения являются "полной чушью" и "прямой ложью". Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН, подчеркивал, что Россия никогда не имела и не имеет намерения нападать на НАТО и ЕС.