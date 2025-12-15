В Госдуму внесли законопроект о правовом регулировании ООПТ

В действующем законодательстве предусмотрено только создание новых особых охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения, уточнили в правительстве РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на совершенствование правового регулирования особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального, регионального и местного значения. Об этом сообщили в правительстве.

Отмечается, что действующий закон "Об особо охраняемых природных территориях" разрешает только создавать новые территории, а регулирование, связанное с каким-либо видоизменением действующих, отсутствует.

"Предлагаемый законопроект соотносит режимы охраны особо охраняемых природных территорий с возможностью осуществления деятельности по обеспечению обороны и безопасности страны, вводит возможность изменения границ, но по строго ограниченным основаниям и в рамках жестко прописанного механизма принятия таких решений с многоуровневыми защитными процедурами", - пояснили в кабмине.

Рассмотрение таких вопросов смогут инициировать только президент России или правительство РФ, а для региональных и местных территорий - также глава соответствующего субъекта. Обязательным этапом станет проведение комплексного экологического обследования территории в аккредитованных научных учреждениях, получение заключения Росприроднадзора и согласование с Минприроды РФ. Все материалы будут рассматриваться на заседании комиссии по охране ООПТ, прямо предусмотренной законопроектом. Только после этого изменение границ в государственных интересах может быть закреплено правовым актом правительства, а для региональных и местных территорий - законом субъекта.

"Что касается процедуры создания новой природной территории, то законопроект закрепляет единые правила и подходы, формализующие требования к порядку создания особо охраняемых природных территорий", - добавили в правительстве.

Отмечается, что в России насчитывается 11 944 особо охраняемые природные территории: 342 федеральных, 10 684 региональных и 918 местных. Общая площадь ООПТ превышает 240 млн гектаров. "Создание новых заповедных территорий, охрана флоры и фауны - останутся базовыми принципами. Дополнительные изменения в законодательство требуются для обеспечения обороны и безопасности государства", - пояснили в кабмине.