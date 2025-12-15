Российские специалисты обеспечили безопасность президента ЦАР на митинге в Сибю

© Михаил Скуратов/ ТАСС

СИБЮ /ЦАР/, 15 декабря. /ТАСС/. Российские инструкторы совместно с жандармерией и армией Центрально-Африканской Республики обеспечили безопасность на митинге в Сибю, на который приехал президент страны Фостен-Арканж Туадера, передает корреспондент ТАСС.

"Силами FACA (армия ЦАР - прим. ТАСС), жандармерии, и GSPR (президентская гвардия - прим. ТАСС) при поддержке российских специалистов осуществлялась охрана по обеспечению праздника, приуроченного к предвыборной кампании президента ЦАР. Нами, российскими специалистами, совместно с союзниками, были проведены разведывательно-поисковые действия в радиусе 20 км от населенного пункта с взятием его в кольцо, с выставлением засад и постов наблюдения. Разведку с воздуха осуществляли с помощью БПЛА. Непосредственно в самом городе работали с местными силовиками по обеспечению правопорядка и недопущению провокаций и срыва мероприятия", - рассказал ТАСС командир российских инструкторов с позывным Скальд.

Митинг прошел без происшествий. Российские специалисты и силовики ЦАР также не сталкивались с боевиками вокруг города. На митинг, посвященный предвыборной кампании действующего президента, пришло порядка 5 тыс. человек. Местные жители и старейшины передали 3 млн франков КФА на избирательную кампанию Туадера.

Президентские выборы пройдут в ЦАР 28 декабря. Они проходят в два тура, если в первом ни один из кандидатов не набрал 50% плюс один голос. Срок президентского мандата - семь лет. Действующий президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера уже побеждал на президентских выборах в 2016 и 2020 годах. Принятая летом 2023 года на референдуме новая конституция предоставила ему право избираться на очередной срок. Одновременно с президентскими в ЦАР будут проходить выборы в парламент и местные органы власти.