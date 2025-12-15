Лавров: Европа использует конфликт на Украине, чтобы вставить палки в колеса США

Глава МИД РФ считает, что представители европейских стран также хотят таким образом самоутвердиться

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Представители европейских стран используют украинский конфликт, чтобы самоутвердиться и вставить палки в колеса США, а также всем сторонникам справедливого урегулирования, обратил внимание глава МИД РФ Сергей Лавров. Кадры комментария показал телеканал "Россия-24".

"В Европе используют украинский кризис для того, чтобы самоутвердиться, чтобы вставить палки в колеса и строить козни Соединенным Штатам и всем тем, кто хочет справедливого урегулирования", - сказал министр.

"Самое печальное и опасное в этом заключается в том, что в Европе к этим элитам, в Брюсселе прежде всего, но и также в таких столицах, как Берлин, Лондон, Париж, я не говорю уже про Прибалтику, возрождается теория и практика нацизма", - указал глава российской дипломатии.