Общественный совет при Минприроды возглавил Александр Мясков

В период работы состава совета 2022 - 2025 годов он возглавлял рабочую группу "Охрана окружающей среды", которая занималась подготовкой и оценкой крупных экспертно-аналитических документов

Председатель Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ Александр Мясков © Алена Бжахова/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Общественный совет при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ избрал председателем заслуженного эколога России, доктора экономических наук, директора Горного института НИТУ МИСИС Александра Мяскова. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды России.

"Сегодня в Общественной палате России состоялось первое заседание обновленного состава общественного совета при Минприроды. Всеобщим голосованием избран председатель совета - Александр Мясков", - говорится в сообщении.

В период работы состава совета 2022 - 2025 годов Мясков возглавлял рабочую группу "Охрана окружающей среды", которая занималась подготовкой и оценкой крупных экспертно-аналитических документов. Среди них проект государственного доклада о состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации. Мясков также является создателем и долгие годы директором фестиваля "Золотая Черепаха", главная миссия которого - сохранение природы, изменение экологического сознания и поведения людей через искусство. Он также соавтор идеи фестиваля "Первозданная Россия", одного из крупнейших событий в области охраны окружающей среды, а также автор и руководитель национальной премии в области экопросвещения и природной фотографии "Рассвет".