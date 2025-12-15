Путин продлил на год некоторые полномочия кабмина по противодействию санкциям

Президент РФ сократил количество областей, в которых правительство обладает полномочиями

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий на 2026 год часть данных в 2022 году особых полномочий правительства РФ по противодействию санкциям.

Особые полномочия кабмина до этого продлевались в полном объеме ежегодно. В их числе вопросы организации разрешительной и контрольно-надзорной деятельности, лицензирования, защиты интеллектуальной собственности, обращения лекарств.

Особенность нынешнего закона - в сокращении числа областей, где правительство обладает в связи с санкциями экстраординарными полномочиями. Регулирование в этих сферах будет осуществляться в соответствии с нормами законов.

Так, в долевом строительстве кабмин больше не сможет свободно регулировать вопросы применения неустойки и передачи объектов кому-либо из участников, а также изменения проектно-сметной документации после экспертизы, госконтрактов в строительной сфере.

Также кабмин больше не сможет определять особый порядок выделения участков для строительства объектов в интересах ВС РФ или объектов регионального значения, в особом порядке решать вопросы открытия пунктов пропуска через государственную границу.

Сокращены полномочия правительства в части свободного определения особенностей раскрытия отчетности компаний в интернете, выплаты пенсий получателям за пределами РФ, оказания соцподдержки, обязательного соцстрахования от несчастных случаев на производстве. Гарантии по всем этим важным вопросам сохранятся, но будут регулироваться стандартными нормами законодательства.