ЛДПР освободила Наумова от должности замруководителя аппарата фракции

На его место избран депутат Владимир Сысоев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Фракция ЛДПР приняла решение об освобождении депутата Станислава Наумова от должности заместителя руководителя аппарата фракции, на его место избран депутат Владимир Сысоев. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЛДПР.

"Фракцией ЛДПР принято единогласное решение об освобождении Станислава Александровича Наумова от должности заместителя руководителя аппарата фракции ЛДПР. На должность заместителя руководителя аппарата фракции ЛДПР избран Владимир Владимирович Сысоев", - говорится в сообщении.